Организацию Ходорковского уличили в подготовке срыва выборов 8 сентября

Российская общественная организация «Открытая Россия», основателем которой является экс-глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский, и ассоциация «Голос» готовятся сорвать выборы 8 сентября. Участники организации на специальном тренинге рассказали, как подорвать работу на избирательных участках, будучи наблюдателями.
«У нас есть фактически два способа. Это фото- и видеосъемки. То, что мы сняли, выложили в YouTube, Facebook, дает лишнее количество участников на очередном митинге», — цитирует РЕН ТВ слова лектора. Автор материала уточняет, что в рамках тренинга подробно рассказывалось о том, как поднять шумиху в социальных сетях, сделав яркий информационный вброс.
Ко всему прочему, члены организации раздают удостоверения СМИ своим провокаторам, которые с журналистикой никак не связаны. Лекторы объясняют, что такие документы дадут наблюдателям больше прав на участках. Как уточняет РЕН ТВ, в рамках данного тренинга члены «Открытой России» встречались с представителями властей и бизнесменами США.
Выборы в законодательные собрания и городские думы пройдут в России 8 сентября. В Кремле проанализируют их итоги и, возможно, изменят правила.