03 сентября 2019
02 сентября 2019

Самый медийный врач Прикамья, находящийся под следствием, остался без работы

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над главврачом Пермского центра медицинской профилактики Мариной Друговой. Пермь , другова марина
Минздрав решил не продлевать контракт с Мариной ДруговойФото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Марина Другова покинула пост руководителя «Центра медицинской профилактики» Пермского края. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе министерства, контракт с ней истек 31 августа.

«Принято решение не продлевать с контракт с Мариной Друговой. Исполняющей обязанности руководителя учреждения назначена Наталья Бабина. К своим обязанностям она приступила со 2 сентября», — пояснили в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.

Другову неофициально называли самым медийным врачом Пермского края. Она регулярно принимала участие в съемках передач о здоровье. В июле Другова была заключена под стражу. Следствие предъявило ей обвинение по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения либо в крупном размере).

По версии следствия, в 2015—18 годах подозреваемая совершила два хищения денежных средств, причинив краевому бюджету ущерб почти один миллион рублей. Также ее подозревают в трудоустройстве в центр медпрофилактики «мертвых душ» и хищении денег под видом оказания центром услуг сторонним компаниям. Позже медийного врача освободили под залог в три миллиона рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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