В Эстонии обнаружена секретная американская военная база

На территории Эстонии с 2014 года действует секретная военная база для подготовки американского спецназа. Об этом сообщили журналисты эстонской телекомпании ERR в программе «Очевидец».
«В этом году Вашингтон выделил Эстонии 15,7 миллиона долларов на нужды специфического объекта», — передает телеканал 360 со ссылкой на данные эстонских коллег. Где именно находится указанный объект и какова его площадь, не сообщается, однако известно, что эстонская сторона должна построить на территории американской базы тренировочный центр, включающий казармы, тир, оружейный склад и башню для сушки парашютов.
Американские военные информацию подтверждают. Строительство указанных объектов уже началось, их сдача запланирован на 2020 год, уточняет «Интерфакс». Ранее в СМИ несколько лет обсуждалась возможность американского спецназа в Прибалтике, но официального подтверждения не было.