04 сентября 2019

В Эстонии обнаружена секретная американская военная база

© Служба новостей «URA.RU»
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Американские военные базируются в Прибалтике с 2014 годаФото: flickrpd

На территории Эстонии с 2014 года действует секретная военная база для подготовки американского спецназа. Об этом сообщили журналисты эстонской телекомпании ERR в программе «Очевидец».

«В этом году Вашингтон выделил Эстонии 15,7 миллиона долларов на нужды специфического объекта», — передает телеканал 360 со ссылкой на данные эстонских коллег. Где именно находится указанный объект и какова его площадь, не сообщается, однако известно, что эстонская сторона должна построить на территории американской базы тренировочный центр, включающий казармы, тир, оружейный склад и башню для сушки парашютов.

Американские военные информацию подтверждают. Строительство указанных объектов уже началось, их сдача запланирован на 2020 год, уточняет «Интерфакс». Ранее в СМИ несколько лет обсуждалась возможность американского спецназа в Прибалтике, но официального подтверждения не было.

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