У жительницы России в Италии «конфисковали» ребенка

Мальчик имеет только российское гражданство Фото: depositphotos.com

У россиянки Анны Варгановой в Италии 6 августа соцслужбы конфисковали пятилетнего сына из-за того, что женщина решила вместе с ним вернуться в РФ. Это следует из информации, опубликованной международным общественным движением «Русские матери».

«Мать вызвали в офис к соцработнику одну. Анна „на допросе“ (давайте называть все своими именами) в офисе итальянской Барневарн опрометчиво заявила, что собирается вернуться с сыном в Россию», — рассказала координатор движения Ирина Бергсет. Она предполагает, что именно намерение россиянки покинуть вместе с сыном Италию «напугали» соцслужбы. По словам представителя «Русских матерей», сейчас мальчика скорее всего готовят в Италии для «заказного» переусыновления.

Россиянка родила сына в Италии. Однако, несмотря на место рождения, мальчик имеет только российское гражданство. Отец отказался от сына, и в свидетельстве о рождении нет никакой информации о нем. Отмечается, что в итальянской провинции недавно была разоблачена банда «Ангелы и демоны» с участием мэра и мелких клерков. Они торговали детьми, которых изымали органы опеки.

В движении «Русские матери» уверены, что Варгонова также столкнулась «машиной по „торговле детьми“». Россиянка уже обратилась за помощью к президенту России Владимиру Путину и отечественным дипломатам.