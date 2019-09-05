Пермяки раскупают билеты в Прагу Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пермяки раскупают билеты на авиарейсы в Прагу до старта полетов. За две недели до запуска прямого авиасообщения продано почти 400 билетов в европейскую столицу. Об этом сообщает портал краевого правительства.

«По данным на 3 сентября, продано 389 билетов на рейс № 811 (Пермь — Прага) и 379 билетов на рейс № 812 (Прага — Пермь)», — указано на сайте правительства Прикамья.

Причинами высоко спроса эксперты называют возможность прямого авиаперелета в Европу и цены. «Многие пермяки уже давно поняли, что в межсезонье отдыхать выгоднее, как с точки зрения комфорта, так и с точки зрения финансов. Рейсы субсидируются, поэтому и цены на билеты невысокие. Еще одна причина связана с тем, что у нас довольно долго не было прямых рейсов в Европу», — сообщила «URA.RU» исполнительный директор некоммерческого партнерства «Пермская туристическая гильдия» Елена Елагина.

Пресс-секретарь международного аэропорта «Пермь» Евгений Кузнецов напомнил, что Прага «пока единственный европейский город, в который можно улететь из Перми регулярным рейсом». «В пермском аэропорту давно не было европейского направления на регулярной основе, поэтому и такой ажиотаж», — сказал он.

В июне минтранс Прикамья заключил соглашение с авиакомпанией «Уральские авиалинии» на выполнение субсидируемых перелетов по указанному направлению. Полеты на Airbas А319 и A320 начнутся 18 сентября: по средам и субботам.