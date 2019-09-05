Губернатор Куйвашев попробует помирить клуб миллиардеров на закрытой встрече и вечеринке «для своих»

Губернатор собирает бизнесменов на разговор Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Клуб свердловских миллиардеров — президиум Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) — соберется на встречу с губернатором Евгением Куйвашевым. Как рассказал источник в обладминистрации, встреча пройдет 6 сентября в Малом Истоке (областная резиденция, в народе получившая название «обкомовские дачи»).

«Общение будет проходить за закрытыми дверями и без галстуков, чтобы можно было высказать все накопившееся. Темами станут нацпроекты, налоги, поддержка малого и среднего бизнеса и обязательно Универсиада», — пояснил инсайдер. После этого, уточнил собеседник агентства, губернатор, бизнесмены и члены правительства «узким кругом» приглашены на церемонию открытия отреставрированного «Синарой» исторического здания бывшего госпиталя Верх-Исетского завода. Узнать подробности обоих мероприятий в департаменте информполитики Свердловской области пока не удалось.

По данным агентства, ведущим встречи станет президент СОСПП Дмитрий Пумпянский. Свое участие в мероприятии также подтвердили такие члены президиума СОСПП, как глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин, гендиректор «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев, владелец «Сималенда» Андрей Симановский. Будет ли присутствовать гендиректор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын — пока неизвестно.