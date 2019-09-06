05 сентября 2019

Лайму Вайкуле раскритиковали за использование русского языка

© Служба новостей «URA.RU»
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Критики считают, что латвийская певица должна общаться с публикой по-латышскиФото: Окрас / wikimedia.org

Певица Лайма Вайкуле подверглась нападкам со стороны латвийских СМИ за то, что во время выступления на концерте в городе Каугури предпочитала говорить и петь на русском языке. Местное издание Neatkar?ga сообщает, что после концерта многие разочарованные поведение певицы латыши «обиделись и ушли».

«Есть некоторые этические правила, чтобы ситуация с использованием языка не стала свинской», — приводит телеканал 360 слова автора публикации, Элиты Вейдемане. По мнению журналистки, выступая на русском певица «опускается до уровня национальных аборигенов».

Выступление в Каугури состоялось 31 августа. В концерте, помимо самой Вайкуле выступала российская певица Диана Арбенина, однако ее выход Вейдемане понравился, так как она и ее коллектив «не пытались кокетничать с русскоговорящими.

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