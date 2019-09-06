С участниками бессрочной голодовки в ХМАО ведутся переговоры

С участниками акции протеста встретилась уполномоченный по правам человека в Югре Фото: сообщество «Правительство Югры» Вконтакте

новость из сюжета Голодовка ипотечников в Сургуте

К активистам бессрочной голодовки, которую объявили экс-участники правительственной программы «Молодая семья», пришли переговорщики. Встреча транслировалась в прямом эфире в сообществе «Правительство Югры» Вконтакте.

«Я предлагаю вам прекратить голодовку и не рисковать больше своим здоровьем. Что нам мешает сегодня сесть и попить чай?» — обратилась к голодающим уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова.

На предложение Стребковой участники акции протеста ответили отказом, объяснив, что не могут принимать такое решение сразу. Также, участница голодовки Ксения Кошелева заявила, что плохо себя чувствует. После этого, Стребкова внимательно выслушала предложения сургутянок. Их три: отменить ценз оседлости, который ограничил количество участников госпрограммы, прекратить судебное преследование семей, подавших неверные, по мнению «Ипотечного агентства Югры» данные, которые позволили им получить компенсацию процентной ставки по ипотеке и вернуть в программу исключенных из нее по достижению 36 лет. Также, Добавила Кошелева, одно из требований — признать программу провальной. Стребкова предложила перевести разговор в «разумную плоскость».

«Давайте создадим общественный совет по правам человека и в таком формате продолжим общение?» — настаивала Стребкова и снова попросила женщин прекратить голодовку, на что участницы акции ответили отказом.

Первый раунд переговоров завершился решением сделать паузу. Примерно через час переговоры продолжились, но вскоре Стребкова попросила СМИ покинуть помещение. Прямая трансляция также прервалась.