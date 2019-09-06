Участники акции в Сургуте прервали голодовку

Региональные власти и протестующие нашли компромисс Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Голодовка ипотечников в Сургуте

На вторые сутки голодовки ипотечники из Сургута прекратили свою акцию протеста. Об этом «URA.RU» узнало из прямой трансляции переговорного процесса, который транслировался в сообществе «Правительство Югры» во «ВКонтакте».

«Наш приоритетный вопрос мы определили: снижение ценза оседлости. Давайте изучим общественное мнение и посмотрим, что скажут люди», — предложила одна из активисток.

По мнению уполномоченного по правам человека в Югре Натальи Стребковой, которая четыре с лишним часа вела с протестующими переговоры, эта идея является компромиссом и может быть реализована. Но одно из условий, которое позволит сдвинуть проблему с мертвой точки — прекращение голодовки. Активистки, которые более 28 часов пили только воду и выглядели сильно измотанными, согласились на эти условия.

В итоге, стороны договорились о трех принципиальных вещах: голодовка приостановлена, будет изучено общественное мнение по поводу снижения ценза оседлости, из-за которого из программы поддержки были исключены многие семьи, а также при уполномоченном по правам человека в Югре будет создан «Общественный совет по защите жилищных прав граждан». По мнению Стребковой, совет может начать свою работу 20 сентября, а опрос общественного мнения начнется 16 сентября.