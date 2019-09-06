Курганцам покажут восстановленную святыню, которую считали уничтоженной

Пожар в Чимеевском монастыре произошел в июле Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери, которая считалась утраченной при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре, уже практически восстановлена. Курганцы смогут увидеть ее в ближайшее время, сообщил «URA.RU» зауральский промышленник и меценат Сергей Муратов.

«Реставрация подходит к завершению. Я конкретных сроков, к сожалению, не знаю, но скоро должно быть все завершено. Думаю, новый владыка [митрополит Курганский и Белозерский Даниил] ее покажет», — рассказал Муратов.

Икону восстанавливают в Кургане, а серебряную ризу заказали на подмосковном заводе «Софрино». Параллельно с этим идет восстановление оригинальной ризы. «Там только одних бриллиантов на 24 карата, идет подсчет по золоту и серебру. Но риза около года будет делаться», — заключил собеседник агентства.

Пресс-секретарь митрополита Даниила Михаил Насонов заявил «URA.RU», что конкретные сроки можно будет назвать, когда новый владыка войдет в курс дел в регионе: «Безусловно, для него это такая же трагедия, как и для всех православных христиан. Поэтому он приложит все усилия к ее скорейшему восстановлению».

Пожар в Свято-Казанском мужском монастыре произошел 3 июля. Спасти деревянную церковь, построенную в 19 веке, не успели. Причиной инцидента называют возгорание кондиционера, с которого огонь перекинулся на кровлю. В сгоревшем храме находилась чудотворная икона Божией Матери — одна из главных святынь Чимеевского монастыря и всего Зауралья.