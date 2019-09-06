Норкин выгнал из студии НТВ гостя, устроившего драку

Алексей Норкин выгнал лидера движения «Трезвая Россия» Фото: скриншот видео YouTube, канал НТВ

Ведущий программы «Место встречи» на телеканале НТВ Андрей Норкин выгнал из студии члена Общественной палаты и лидера движения «Трезвая Россия» Султана Хамзаева. В ходе программы Хамзаев неоднократно оскорбил присутствующих и сломал аппаратуру канала.

Конфликт состоялся в ходе обсуждения идеи Минздрава повысить минимальный возраст для покупки алкоголя до 21 года, пишет «Газета.ru». «Когда вы говорите: „Давайте спасем нашу молодежь“, ее практически не осталось», — заявил Хамзаев во время обсуждения. После этого лидера «Трезвой России» перебил политолог Алексей Тимофеев, за что Хамзаев назвал того «дураком». Получив ответное «сам дурак», Хамзаев начал угрожать политологу и схватил Тимофеева за край пиджака.

В ситуацию вмешался ведущий программы Андрей Норкин, по инициативе которого Хамзаеву выключили микрофон. Когда Норкин попросил лидера «Трезвой России» покинуть студию, тот сначала отказался, а в ответ на претензию ведущего о том, что Хамзаев «не умеет себя вести», член ОП попытался наброситься на ведущего. Пока охрана выводила Хамзаева из помещения, тот снял с себя микрофоны и с силой бросил передатчик на пол.

После инцидента в официальном аккаунте программы «Место встречи» в Facebook было опубликовано объяснение происшествия. «Хамству не место в эфире нашего телеканала», — говорится в публикации.

Ранее Норкин вошел в тройку рейтинга телеведущих, которым больше всего доверяют россияне. Как пишет «Национальная служба новостей», в апреле он покинул ток-шоу «Место встречи» из-за состояния здоровья, но позже вернулся.