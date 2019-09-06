Экономист объяснил, чего ждать от третьего за год снижения ключевой ставки

Рынок отреагирует на решение Центробанка через несколько месяцев, уверен эксперт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Эффект от третьего за год снижения ключевой ставки Центробанка в полной мере проявится в 2020 году, пояснил «URA.RU» главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин.

«Это будут не очень заметные улучшения в каждом конкретном случае, и напрямую их связать с решением ЦБ мы не сможем. Какой-то банк снизит ставку по кредиту через какое-то время, какой-то еще позже. По сниженной ставке они выдадут кредит, но, когда кредит возьмут, это не значит, что его сразу потратят. Эффект от нынешнего снижения проявит себя с конца 2019 года, но большая часть придется на следующий», — сказал Надоршин.

Он напомнил, что в прошлом году ЦБ дважды повышал ключевую ставку на фоне инфляции и санкций США. Таким образом банк хотел предотвратить резкий скачок курса рубля.

В этом году новые ограничения Вашингтона, связанные с запретом давать Москве в долг не в рублевой валюте, не вызвали сильные колебания национальной валюты. Этот процесс на фоне замедления роста экономики и снижающейся инфляции является прямым поводом для снижения ключевой ставки, пояснил Надоршин.

По его мнению, до конца года не следует ожидать нового понижения. Экономист считает, что, если Вашингтон разработает новые ограничения в отношении Москвы, Центробанк вновь может повысить ключевую ставку.

Банк России снизил ключевую ставку до минимума с 2014 года. Показатель теперь составляет 7% годовых, напоминает «Национальная служба новостей».