ЦБ снизил ключевую ставку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. pixabay.com, ручки, экономика, деньги
Банк России понизил ключевую ставку в третий раз за 2019 годФото: pixabay/Pixabay License

Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку до 7% годовых. При этом инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне, а темпы роста российской экономики все еще ниже ожиданий Банка России.

«С учетом фактической динамики инфляции Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,2—4,7 до 4,0—4,5%», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

Согласно прогнозу ЦБ, в дальнейшем годовая инфляция останется вблизи 4%. Вскоре Центробанк оценит целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки, ближайшее заседание Совета директоров состоится в конце октября.

В этом году Банк России снижает ключевую ставку уже в третий раз, уточняет RNS. В июне она была снижена до 7,5%, в июле — до 7,25%.

Расскажите о новости друзьям
Экономика
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...