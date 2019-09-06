ЦБ снизил ключевую ставку

Банк России понизил ключевую ставку в третий раз за 2019 год Фото: pixabay/Pixabay License

Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку до 7% годовых. При этом инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне, а темпы роста российской экономики все еще ниже ожиданий Банка России.

«С учетом фактической динамики инфляции Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,2—4,7 до 4,0—4,5%», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

Согласно прогнозу ЦБ, в дальнейшем годовая инфляция останется вблизи 4%. Вскоре Центробанк оценит целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки, ближайшее заседание Совета директоров состоится в конце октября.