США назвали дату введения новых санкций против России

Второй пакет санкций в отношении России из-за «дела Скрипалей» вступит в силу 26 августа. Соответствующее сообщение опубликовано в электронной базе Федерального реестра США.
«Документ будет опубликован 26 августа, после чего ограничительные меры начнут действовать. Согласно уведомлению, решение о введении этих рестрикций было принято госсекретарем США Майклом Помпео еще 29 марта», — говорится в документе.
Суть новых санкций состоит в ограничениях на долговое финансирование Москвы. Вашингтон запретит давать РФ долг в рублевой валюте и не позволит предоставлять помощь России международным финансовым институтам, таким как Всемирный банк или Международный валютный фонд.
Первый пакет санкций по «делу Скрипалей» Вашингтон ввел в августе 2018 года. Тогда Америка ввела запрет на поставку в РФ товаров двойного назначения (товары, которые используются в мирное время, но могут быть применены при создании оружия), передает RT.
Осужденного за госизмену РФ экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в Солсбери 4 марта 2018 года. По данным британских властей, их отравили ядовитым веществом «Новичок». После инцидента Лондон и США обвинили во всем Россию. Москва опровергала причастность к произошедшему. Сообщалось, что британская полиция не смогла найти доказательств причастности России к отравлению Скрипалей.