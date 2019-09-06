Расследованием нападения на главу ЦИК Памфилову займется центральный аппарат СК

На Эллу Памфилову напали в ее доме Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Расследовать нападение на главу ЦИК Эллу Памфилову будут лучшие следователи СК, МВД и ФСБ, сообщили в Следственном комитете России. По инициативе главы ведомства Александра Бастрыкина дело будет передано в центральный аппарат надзорного ведомства.

«В предельно сжатые сроки будут приняты все необходимые меры для установления обстоятельств нападения и причастных к нему лиц. В этих целях будут привлечены оперативные силы МВД и ФСБ России», — говорится на сайте СК РФ.

Отмечается, что в ходе расследования будут отработаны все версии произошедшего, в том числе мотив в связи с профессиональной деятельностью пострадавшей, уточняет RT.

Преступник напал на чиновницу 6 сентября, когда та спустилась запустить в дом своего кота. Несмотря на происшествие, Памфилова принимает участие в международной конференции «Специализация избирательных процессов. Гуманитарное измерение».