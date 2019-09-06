Отбилась стулом: стали известны детали нападения на главу ЦИК Памфилову

Глава ЦИК РФ увидела преступника в прихожей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Нападение на главу Центризбиркома РФ Эллу Памфилову было совершено в тот момент, когда она хотела запустить в дом своего кота. Об этом сообщает Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Когда она спустилась в прихожую, то увидела преступника», — цитирует издание своего собеседника. Как сообщает telegram-канал «112», после этого Памфилова запустила в него стулом, а он, в свою очередь, ударил ее электрошокером и позже скрылся.

Минувшей ночью на главу ЦИК России Эллу Памфилову было совершено нападение, напоминает «Национальная служба новостей». Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 («Разбой») УК РФ. Расследование взято на контроль руководством МВД России. Несмотря на нападение, Памфилова принимает участие в международной конференции «Специализация избирательных процессов. Гуманитарное измерение».