В Татарстане чиновники позвали на открытие детского сада «подставных» детей

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Рабочий визит губернатора ХМАО Натальи Комаровой в село Угут, Сургутский район., детский сад, дети играют
Перед чиновниками в детском саду выступали дети, которые могут не иметь отношения к учреждениюФото: Алексей Андронов © URA.RU

На открытии детского сада в деревне Куюки под Казанью выступали «подставные» дети. Об этом журналистам сообщили мамы, которых не пустили на мероприятие.

Открытие состоялось 2 сентября. Позже в соцсетях и на телевидении вышел сюжет, в котором чиновники принимали построенный детский сад. Телеканал «Россия 1», в свою очередь, позиционировал детей как воспитанников учреждения, которые показывали творческие номера. «Если никого из нас туда не пустили, получается, что там были какие-то подставные дети для показухи?» — сообщила изданию «Вечерняя Казань» мать двоих детей Айгуль Мухаметзянова, которую не пустили на открытие.

В день открытия сада руководитель Пестречинского исполкома Альберт Хабибуллин сказал родительницам, что в здании проходит не открытие, а мероприятие по окончанию стройки. Позже в беседе с журналистами он повторил эту версию, пояснив, что детсад откроется через два месяца. Чиновник отметил, что сад построен для всего поселка и дети будут в него записаны в порядке очереди.

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