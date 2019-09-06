Гордон нахамил соведущей во время съемок на «Первом канале» и сорвал аплодисменты. ВИДЕО

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Клипарт. Александр Гордон. Екатеринбург, гордон александр
Александр Гордон нагрубил соведущей и был поддержан аудиториейФото: A.Savin / wikipedia.org / CC BY-SA 3.0

Александр Гордон на съемках программы «Мужское и женское» приказал соведущей Юлии Барановской «закрыть рот и слушать». Пауза после его грубости прервалась аплодисментами аудитории, которые действовали по указанию режиссера.

Видеозапись конфликта Барановская выложила в Instagram. «Так и живем», — подписала телеведущая свой пост.

На ролике видно, что перепалка началась, когда ведущая подшутила над Гордоном, сказав, что он сбился. «Я не сбился, в том-то и дело. Я просто подумал. Ты-то говоришь по писанному, а я — по задуманному», — заявил Гордон. Когда Барановская стала спорить, он попросил ее «закрыть рот».

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