Женщину госпитализировали с сотрясением мозга (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший полицейский, начальник отдела ГО и ЧС администрации Ирбитского муниципального округа Роман Большаков сбил на машине 29-летнюю женщину в Ирбите. Об этом «URA.RU» сообщил очевидец аварии.

«Проехал на красный [сигнал светофора] на перекрестке [улиц] Советской и Молодой Гвардии. Женщина в это время дорогу переходила», — пояснил собеседник агентства. По его словам, от удара пострадавшую отбросило на стоящую на встречной полосе машину.

По информации сообщества «Подслушано Ирбит», когда на место прибыл экипаж ГИБДД, произошел еще один конфликт — экс-полицейский, сидя в машине инспекторов, нанес несколько ударов правоохранителю.

«В результате ДТП пешеход получила сотрясение головного мозга, ушибленную рану головы, была госпитализирована», — уточнила «URA.RU» глава пресс-службы областного ГИБДД Галина Кравченко. Она отметила, что по факту наезда на пешехода проводится проверка. Водитель от прохождения медосвидетельствования отказался. Вопрос о лишении водительских прав рассмотрит суд. Дату суда и личность виновника аварии в ведомстве пока не прокомментировали, попросив направить запрос.

Известно, что ранее Большаков служил на посту замначальника по охране общественного порядка местного ОВД. В 2015 году он состоял в звании подполковника.