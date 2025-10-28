В Екатеринбурге приступили к строительству ЖК на месте легендарного рынка

Первый дом уже подняли выше второго этажа Фото: пресс-служба девелопера Forum

На месте Уралмашевского рынка, который просуществовал более 40 лет и был снесен в 2024 году, началось строительство нового жилого квартала Grafit. Первый дом уже подняли выше второго этажа. Как пояснили URA.RU в пресс-службе девелопера Forum, в квартале улиц Победы — Бакинских комиссаров — Уральских рабочих — Ломоносова появятся четыре дома и двор-парк.

«Grafit станет частью обновления легендарного района Екатеринбурга. Поклонникам Уралмаша больше не нужно думать о том, что придется менять любимый район, чтобы переехать в современную новостройку», — рассказали в пресс-службе Forum.

Квартал станет новой точкой притяжения для всего района. У жителей появится собственный двор-парк площадью почти 1,5 гектара, что сопоставимо с четвертью летнего парка Уралмаш. Зеленый каркас двора сформируют разноуровневые деревья и цветники, а газоны будут выполнены из специальной спортивной травосмеси, устойчивой к вытаптыванию. Для занятий спортом создадут воркаут-зоны и спортивный корт, а для детского досуга — современные игровые площадки. Кроме того, предусмотрен наземный многоуровневый паркинг со встроенной коммерческой инфраструктурой, частью которой станет продуктовый гипермаркет. Управлять домами будет собственная сервисная компания.

«Расположение квартала позволит горожанам не менять привычных маршрутов. А для всех, кто переехал из других локаций, готовая инфраструктура станет отличным подспорьем», — отметили в пресс-службе Forum.

В пешей доступности зеленые аллеи и парки, крупнейший из которых — Парк Победы. Кроме того, всего в нескольких минутах от дома находятся 22 детских сада и более 10 центров детского развития, 17 школ и лицеев, колледжи и вузы, а также многочисленные музыкальные, художественные и творческие студии.













