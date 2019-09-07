06 сентября 2019

МВД предлагает ужесточить правила получения водительских прав

© Служба новостей «URA.RU»
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День уральского поля 2018. Чебаркульский район, Челябинская область, камаз, машина, крест, грузовик, санек
Теперь водить грузовики россияне смогут только с 21 годаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России изменится порядок получения водительских прав. Теперь права на управление пассажирским транспортом и грузовиками смогут получать только те, у кого уже есть права категории «В», позволяющие водить легковые автомобили.

«Проект предусматривает повышение минимального возрастного порога для получения прав категории „С“ (управление грузовыми автомобилями — прим. ред.) до 21 года», — передает сообщение министерства Nation News. Водить транспортные средства по категории «D» (управление пассажирским транспортом — прим. ред.) россияне отныне смогут с 24 лет.

Изменится также порядок получения водительских прав категории «А». Появится новая подкатегория «А2», дающая право на управление мотоциклами с меньшей мощностью. Сесть за руль такого транспорта можно будет с 18 лет. Получить правила категории «А» (управление тяжелыми мотоциклами — прим. ред.) смогут граждане, достигшие 20 лет, при условии, что у них есть двухлетний стаж «А2». Тем, кто достиг 24-летнего возраста, стаж управления не понадобится.

Ранее МВД разработало проект, согласно которому несовершеннолетние граждане, успешно сдавшие экзамен на получение водительских прав, смогут управлять автомобилем в присутствии старших, напоминает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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