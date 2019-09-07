Диетологи назвали продукты для «ночного» похудения

Перекусы на ночь могут помочь людям с диабетом стабилизировать уровень сахара в крови. Также они полезны для людей, желающих похудеть.
По данным портала food.news, богатые белком продукты с низким содержанием жира являются лучшим вариантом ночного перекуса. К таким продуктами относятся некрахмалистые овощи (морковь, помидоры черри и огурцы), орехи (миндаль, арахис и грецкий орех), сваренные вкрутую яйца и несладкий греческий йогурт. «Даже если у вас нет диабета, эти советы помогут улучшить пищевые привычки», — пишет издание.
Ранее главврач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников заявил, что в большом количестве людей с ожирением в России виновата отечественная пищевая промышленность, напоминает агентство Nation News. Для изменения ситуации необходимо принять соответствующую госпрограмму.