Диетологи назвали продукты для «ночного» похудения

Ночные перекусы могут помочь людям с диабетом Фото: Анна Майорова © URA.RU

Перекусы на ночь могут помочь людям с диабетом стабилизировать уровень сахара в крови. Также они полезны для людей, желающих похудеть.

По данным портала food.news, богатые белком продукты с низким содержанием жира являются лучшим вариантом ночного перекуса. К таким продуктами относятся некрахмалистые овощи (морковь, помидоры черри и огурцы), орехи (миндаль, арахис и грецкий орех), сваренные вкрутую яйца и несладкий греческий йогурт. «Даже если у вас нет диабета, эти советы помогут улучшить пищевые привычки», — пишет издание.

Ранее главврач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников заявил, что в большом количестве людей с ожирением в России виновата отечественная пищевая промышленность, напоминает агентство Nation News. Для изменения ситуации необходимо принять соответствующую госпрограмму.