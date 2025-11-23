Российские шахматистки стали чемпионками мира
23 ноября 2025 в 21:45
Фото: © URA.RU
В рамках командного чемпионата мира по шахматам среди женщин сборная России заняла первое место. Для сборной команды эта победа стала второй. Впервые россиянки завоевали победу в 2021 году.
