Ученый раскрыл неожиданную пользу некоторых яиц

Для поддержания здоровья в осенью года можно регулярно употреблять в пищу яйца, обогащенные селеном и йодом. Об этом заявил кандидат технических наук, директор Института прикладной биотехнологии и пищевой инженерии имени академика РАН И. А. Рогова Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов.

«Обогащенные селеном яйца есть в продаже в России. Они отличаются большей устойчивостью к внутренним окислительным процессам при хранении, а также высокой пищевой ценностью. Дополнительно к селену яйца обогащают йодом, недостаток которого может привести к заболеваниям щитовидной железы», — сказал Дмитрий Куликов в беседе с «Газетой.ru».

Куликов отметил, что в осеннее время потребность организма в витаминах увеличивается из-за переменчивости погоды. По его словам, сегодня, благодаря широкому ассортименту продуктов, можно поддерживать здоровье без использования аптечных препаратов. Развитие технологий обогащения продуктов питания позволило улучшить их качество, отметил Куликов. Среди используемых методов — химические, биологические и физические.

