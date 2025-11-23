Ученый раскрыл неожиданную пользу некоторых яиц
Яйца, обогащенные селеном и йодом, можно употреблять осенью для иммунитета, заявил ученый
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Для поддержания здоровья в осенью года можно регулярно употреблять в пищу яйца, обогащенные селеном и йодом. Об этом заявил кандидат технических наук, директор Института прикладной биотехнологии и пищевой инженерии имени академика РАН И. А. Рогова Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов.
«Обогащенные селеном яйца есть в продаже в России. Они отличаются большей устойчивостью к внутренним окислительным процессам при хранении, а также высокой пищевой ценностью. Дополнительно к селену яйца обогащают йодом, недостаток которого может привести к заболеваниям щитовидной железы», — сказал Дмитрий Куликов в беседе с «Газетой.ru».
Куликов отметил, что в осеннее время потребность организма в витаминах увеличивается из-за переменчивости погоды. По его словам, сегодня, благодаря широкому ассортименту продуктов, можно поддерживать здоровье без использования аптечных препаратов. Развитие технологий обогащения продуктов питания позволило улучшить их качество, отметил Куликов. Среди используемых методов — химические, биологические и физические.
Ученый сообщил, что проблема дефицита некоторых нутриентов в рационе россиян была частично решена за счет изменения корма для кур-несушек. В корм начали добавлять дрожжи и водоросли. Это влияет на качество яиц, так как баланс питательных веществ в них зависит от состава питания птиц. Дрожжи являются источником витаминов группы В, а водоросли — селена и йода. Осенью употребление селена особенно актуально, поскольку этот микроэлемент способствует защите клеток от повреждений, укреплению иммунитета и снижению воспалительных процессов в организме.
