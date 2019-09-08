07 сентября 2019

На Сахалине на избирательном участке произошел пожар

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВЫБОРЫ 2018. Голосование на выборах президента РФ. Екатеринбурга, указатель, 18 марта, выборы президента россии, выборы2018, избирательный участок
Из-за пожара на избирательном участке голосование приостановилиФото: Анна Майорова © URA.RU

В городе Невельск на Сахалине в школе, внутри которой расположен избирательный участок, произошел пожар.

Огонь был оперативно потушен, после чего специалисты начали осматривать и проветривать помещения. На это время голосование на участке было прервано, пишет ИА REGNUM.

Добавлено: как рассказал мэр Невельского городского округа Алексей Шабельник, сам избирательный участок при пожаре не пострадал, поскольку находится в другом крыле здания. Во время возгорания все люди были эвакуированы, пострадавших нет. Скоро участок возобновит работу. В общей сложности время приостановки голосования составил два часа, пишет портал Sakhalin Media.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...