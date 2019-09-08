На Сахалине на избирательном участке произошел пожар

Из-за пожара на избирательном участке голосование приостановили
В городе Невельск на Сахалине в школе, внутри которой расположен избирательный участок, произошел пожар.
Огонь был оперативно потушен, после чего специалисты начали осматривать и проветривать помещения. На это время голосование на участке было прервано, пишет ИА REGNUM.
Добавлено: как рассказал мэр Невельского городского округа Алексей Шабельник, сам избирательный участок при пожаре не пострадал, поскольку находится в другом крыле здания. Во время возгорания все люди были эвакуированы, пострадавших нет. Скоро участок возобновит работу. В общей сложности время приостановки голосования составил два часа, пишет портал Sakhalin Media.