Глава Ямала Дмитрий Артюхов проголосовал на выборах 8 сентября (архивное фото) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Глава Ямала Дмитрий Артюхов проголосовал на выборах 8 сентября в Салехарде. На избирательный участок в известной Обдорской гимназии глава региона пришел один, без супруги. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Губернатор проголосовал сразу по возвращении из длительной командировки на Дальний Восток. Голосовал он на участке 1006, который в этом году переехал из Центра детского творчества в здание Обдорской гимназии», — сообщили в пресс-службе.

Жители Салехарда 8 сентября выбирают депутатов городской думы. Также по салехардскому округу ямальцы голосуют за нового депутата в Заксобрание. Пять кандидатов борются за место, которое раньше занимала Елена Зленко, ставшая сенатором в Совете Федерации от Ямала.

В округе проходят 10 избирательных кампаний. Помимо довыборов в ямальский парламент и выборов депутатов в гордуму Салехарда, голосование проходит и в других городах: Лабытнанги, Муравленко, Ноябрьске и Губкинском. Всего на выборы, по словам окружного избиркома, заявились 198 кандидатов. До голосования допущены 174 претендента, из них 31 самовыдвиженец.

Обдорская гимназия является одним из самых популярных образовательных учреждений в Салехарде. В недавнем прошлом в ней учились дети экс-губернатора Дмитрия Кобылкина.