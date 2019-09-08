Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму

Владимир Путин традиционно проголосовал на избирательном участке в РАН Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Московскую городскую думу. Глава государства отдал свой голос на избирательном участке номер 2151 в Российской академии наук (РАН).

Путин традиционно приезжает на выборы именно на этот участок, передает ТАСС. В частности, здесь российский лидер пять раз голосовал на президентских выборах начиная с 2000 года.

В столице на выборах в Мосгордуму открылись 3,6 тысячи избирательных участков. Москвичи смогут отдать свой голос за одного из 225 кандидатов в депутаты.

Всего в единый день голосования выборы разного уровня проходят в 85 российских регионах. В 16 из них изберут губернаторов. В частности, главу региона сегодня выбирают жители Курганской и Челябинской областей.