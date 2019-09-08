Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму

Владимир Путин традиционно проголосовал на избирательном участке в РАН
новость из сюжетаЕдиный день голосования 8 сентября 2019 года в России
Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Московскую городскую думу. Глава государства отдал свой голос на избирательном участке номер 2151 в Российской академии наук (РАН).
Путин традиционно приезжает на выборы именно на этот участок, передает ТАСС. В частности, здесь российский лидер пять раз голосовал на президентских выборах начиная с 2000 года.
В столице на выборах в Мосгордуму открылись 3,6 тысячи избирательных участков. Москвичи смогут отдать свой голос за одного из 225 кандидатов в депутаты.
Всего в единый день голосования выборы разного уровня проходят в 85 российских регионах. В 16 из них изберут губернаторов. В частности, главу региона сегодня выбирают жители Курганской и Челябинской областей.