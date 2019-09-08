Через 20 часов будет пофамильно названа новая челябинская власть

2,7 млн избирателей Южного Урала ждут на 2296 участках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Челябинской области-2019

В Челябинской области открылись избирательные участки. Главной интригой является исход выборов губернатора и райсоветов. В Трехгорном предстоит переизбрать горсобрание.

Пост главы региона оспаривают врио губернатора Алексей Текслер (самовыдвиженец), депутат гордумы Челябинска Константин Нациевский (КПРФ), депутат Госдумы Виталий Пашин (ЛДПР), экс-омбудсмен Алексей Севастьянов («Гражданская сила») и бизнесмен Сергей Смышляев («Родина»).

На выборах в райсоветы самая яркая борьба идет между пулами депутата Госдумы Андрея Барышева и вице-спикера гордумы Ильи Мительмана в Курчатовском и Металлургическом районах. В последней территории Барышев выставил людей против команды коллеги по парламенту Владимира Бурматова. В Ленинском районе спикер гордумы Станислав Мошаров пытается провести пул кандидатов, чтобы показать свою значимость и сохранить должность. Но там активно баллотируются кандидаты «Справедливой России» депутата Госдумы Валерия Гартунга, в чей округ входит территория. В Калининском районе несколько конфликтных округов. «Молодогвардейцы» Бурматова и «советско-калининская группа» депутата гордумы Виталия Рыльских намерены поделить райсовет.

В Советском, Центральном и Тракторозаводском районах есть локальные конфликты, но в целом кампании были спокойными. 170 депутатов семи райсоветов сформируют гордуму из 49 человек, которая выбирает мэра Челябинска.

Избирательные участки закроются в 20:00. Предварительные итоги голосования ждут к двум часам ночи 9 сентября.