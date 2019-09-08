Борьба за кресло губернатора в Зауралье вышла в финальную стадию

В Курганской области открылись избирательные участки Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Курганской области-2019

Во всех муниципалитетах Курганской области в 8 часов утра открылись избирательные участки. В регионе пройдет более 300 избирательных кампаний. В частности, жителям региона предстоит избрать губернатора и новый состав думы областного центра.

«Голосование будет проходить на 968 избирательных участках, в том числе 963 постоянных, а пять — в местах временного пребывания», — рассказали «URA.RU» в областной избирательной комиссии. В 20 территориальных избирательных комиссиях и на 40 избирательных участках Кургана будет организовано видеонаблюдение за ходом голосования. 30 цифровых избирательных участков будет открыто в Москве. Они предназначены для жителей Зауралья, которые в день голосования будут находиться в столице.

Безопасность выборов в Курганской области обеспечивают более 1000 сотрудников правоохранительных органов.

За пост губернатора Зауралья борются четыре кандидата: Татьяна Майборода от «Справедливой России», Яков Сидоров от КПРФ, Юрий Ярушин от ЛДПР и самовыдвиженец Вадим Шумков. Выборы Курганской городской думы впервые проводятся по смешанной системе: 13 кандидатов отберут по одномандатным округам, еще 13 — по спискам партий. На эти места претендуют представители «Единой России», «Справедливой России», ЛДПР, КПРФ, «Яблока», «Родины», «Союза Труда», а также один самовыдвиженец. Также сегодня проходят выборы в Варгашинскую районную думу и в другие органы местного самоуправления.