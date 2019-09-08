Глава патриаршей комиссии назвал русских мужчин «национальной трагедией»

Священник считает русских мужчин слабыми из-за того, что они получили «женское воспитание» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Русские мужчины слабые, и виной тому малое количество детей в семьях и «женское воспитание». Такое мнение высказал протоиерей Димитрий Смирнов, председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства. Оценку русским мужчинам церковнослужитель дал в беседе с коллегами из Сызранской епархии.

«Наши мужчины — это есть наша национальная трагедия», — цитирует священника «Интерфакс».

При этом Смирнов не отрицает того, что есть среди россиян и достойные мужчины. В доказательство протоиерей рассказал о спецназовцах, которые пытались защитить женщин и погибли от рук хулиганов. Однако священник уверен, что сегодня настоящий мужчина — большая редкость. По его мнению, чтобы население страны выросло, девушкам нужны приличные женихи, а из российских мужчин выбрать некого.

По мнению Смирнова, во всем виновато «женское воспитание» и советские устои, приведшие к тому, что женщина была вынуждена стать сильной и пойти работать. Решить проблему современной России реально, уверен церковнослужитель. По его словам, следует передать мальчиков-сирот на воспитание в школы к лучшим офицерам.