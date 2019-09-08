В России обвинили Google во вмешательстве в выборы

Google, Facebook и YouTube распространяли политическую рекламу в Единый день голосования. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
«Данные действия можно рассматривать как вмешательство в суверенные дела России и воспрепятствование проведению демократических выборов в Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.
О действиях компаний сообщил также глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Он заявил, что Google показывал политическую рекламу в единый день голосования. «Кому-то нужны дополнительные факты, свидетельствующие об иностранном вмешательстве в политическую жизнь нашей страны?» — цитирует Малькевича RNS.
8 сентября в России проходит Единый день голосования. Выборы разного уровня проходят в 41 субъекте РФ. На прямых выборах избираются 16 губернаторов, мэры трех городов, депутаты более 20 городских дум, депутаты законодательных собраний 13 регионов, четыре депутата Госдумы