Путин поговорил по телефону с Макроном

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Владимир Путин подчеркнул важность подготовки к саммиту «нормандской четверки»Фото: Сайт Президента России

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Во время разговора главы государств обсудили ситуацию на Украине. «Владимир Путин и Эммануэль Макрон дали позитивную оценку освобождению и передаче 7 сентября удерживавшихся на Украине и в России лиц как важной гуманитарной акции. Выражена надежда, что это будет способствовать нормализации российско-украинских отношений», — отметили в пресс-службе.

Также Владимир Путин заявил о важности тщательной подготовки повестки к следующему саммиту «нормандской четверки». «Подтвержден взаимный настрой на продолжение конструктивной совместной работы в рамках „нормандского формата“», — говорится в сообщении пресс-службы.

Нормандская четверка — группа по урегулированию ситуации на востоке Украины, в которую входят руководители России, Украины, Франции и Германии.

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