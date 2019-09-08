Путин поговорил по телефону с Макроном

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Во время разговора главы государств обсудили ситуацию на Украине. «Владимир Путин и Эммануэль Макрон дали позитивную оценку освобождению и передаче 7 сентября удерживавшихся на Украине и в России лиц как важной гуманитарной акции. Выражена надежда, что это будет способствовать нормализации российско-украинских отношений», — отметили в пресс-службе.
Также Владимир Путин заявил о важности тщательной подготовки повестки к следующему саммиту «нормандской четверки». «Подтвержден взаимный настрой на продолжение конструктивной совместной работы в рамках „нормандского формата“», — говорится в сообщении пресс-службы.
Нормандская четверка — группа по урегулированию ситуации на востоке Украины, в которую входят руководители России, Украины, Франции и Германии.