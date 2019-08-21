Украинские политики остро отреагировали на пост президента Франции Эммануэля Макрона после встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Сообщение глава французской республики написал на русском языке на своей странице в Facebook.
«Россия — очень глубоко европейская страна. Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока», — написал Макрон. Он выразил мнение, что Европа и Россия смогут «разработать архитектуру безопасности и доверия».
Вскоре после сообщения президента Франции депутат Рады Украины Ирина Геращенко в Facebook обвинила европейских лидеров в «мимикрировании под Путина». Она посетовала, что переговоры европейских лидеров по украинскому вопросу проходят без представителей Киева. Геращенко также прогнозировала, что к январю 2020 года с России снимут санкции.
В свою очередь депутат Рады Владимир Арьев на своей странице в Facebook переиначил высказывание Макрона и предположил, что европейская политика ведет к «России от Владивостока до Лиссабона».
Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью порталу «Обозреватель» заявил, что позиция французского президента не выгодна Киеву. Также он посетовал, что вопрос кризиса в его стране обсуждали без представителей Украины.
19 августа в летней резиденции французских президентов, форте Брегансон, состоялась встреча Путина и Макрона, пишет «Ридус». Переговоры продлились более трех часов. Главы государств обсуждали ситуацию на Украине, в Иране, проблемы климата, освоение Арктики, а также возможность возвращения Москвы в группу G8, напоминает RT.