Российский борт с украинскими заключенными приземлился в Киеве

Россия и Украина готовы обменяться заключенными
Российский лайнер с украинскими заключенными приземлился в аэропорту «Борисполь». При этом из Украины вылетел самолет с россиянами, об освобождении которых ранее договаривались Москва и Киев. Информацию обнародовало украинское издание «Страна.ua».
Борт летного отряда «Россия» прилетел в Киев, уточняет сайт Flightradar. предполагается, что на борту находятся моряки, задержанные после инцидента в Керченском проливе.
Всего из Украины в 10.06 (мск. время — прим. ред.) 7 сентября вылетели в рамках договора об обмене заключенными 33 человека, пишет издание. Среди них руководитель портала РИА «Новости-Украина» Кирилл Вышинский.