06 сентября 2019

Российский борт с украинскими заключенными приземлился в Киеве

© Служба новостей «URA.RU»
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Россия и Украина готовы обменяться заключеннымиФото: pixabay

Российский лайнер с украинскими заключенными приземлился в аэропорту «Борисполь». При этом из Украины вылетел самолет с россиянами, об освобождении которых ранее договаривались Москва и Киев. Информацию обнародовало украинское издание «Страна.ua».

Борт летного отряда «Россия» прилетел в Киев, уточняет сайт Flightradar. предполагается, что на борту находятся моряки, задержанные после инцидента в Керченском проливе.

Всего из Украины в 10.06 (мск. время — прим. ред.) 7 сентября вылетели в рамках договора об обмене заключенными 33 человека, пишет издание. Среди них руководитель портала РИА «Новости-Украина» Кирилл Вышинский.

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© Служба новостей «URA.RU»
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