Премьер-министр Медведев подвел итоги выборов для «Единой России»

«Единая Россия» сохраняет статус лидирующей политической партии страны по итогам единого дня голосования, состоявшегося 8 сентября. Соответствующее заявление сделал премьер-министр РФ, лидер ЕР Дмитрий Медведев.
«Окончательные итоги только-только формируются, но имея в виду ту информацию, которая поступает с Дальнего Востока, из Сибири, а также данные по экзитполам, можно сказать, что „Единая Россия“ сохраняет лидерские качества и остается ведущей политической силой в нашей стране», — подчеркнул глава федерального кабмина. Медведев пояснил, что «граждане страны оказали поддержку кандидатам от партии и тем, кому партия помогала». Он поблагодарил всех россиян за то, что они пришли на избирательные участки и поучаствовали в выборах различного уровня в качестве избирателей.
8 сентября выборы разных уровней прошли во всех 85 регионах России. Выборы в региональный парламент состоялись в 13 субъектах — на Алтае, в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Марий Эл, Татарстане, Крыму, Севастополе, Туве, Хабаровском крае, Брянской, Волгоградской, Тульской области и Москве.
В 16 регионах прямым голосованием выбирали губернаторов, в трех — мэров региональных столиц (Новосибирск, Улан-Удэ, Анадырь). В Ингушетии главой республики стал Махмуд-Али Калиматов. Кроме того, в Новгородской, Свердловской и Орловской областях, а также в Хабаровском крае прошли довыборы депутатов Госдумы.