Триумф ЛДПР на выборах в Хабаровском крае рискует обернуться против Жириновского

Успешное выступление ЛДПР на выборах в Хабаровском крае обусловлено массированным использованием административного ресурса. Об этом «URA.RU» заявил политолог Олег Матвейчев. По его словам, в победе ЛДПР заинтересован лично глава региона Сергей Фургал.
«Фургал намерен в ближайшем будущем занять пост председателя ЛДПР, сменив Жириновского. Это его цель, к которой он идет всеми возможными способами. Вот сейчас, например, стремится установить диктатуру в Хабаровском крае», — заявил Матвейчев. По его словам, выборы 8 сентября в регионе оказались «самыми грязными, с огромным количеством нарушений».
Матвейчев также заявил, что Фургал «обманывает людей», а также активно «использовал антимосковскую риторику в предвыборной кампании».
ЛДПР набирает 54, 11% на выборах в Законодательную думу Хабаровского края после обработки 11,76% протоколов. Это следует из данных, размещенных на онлайн-табло Центризбиркома. На втором месте партия «Единая Россия» с 16,41%, на третьем — КПРФ, у нее 15,12% голосов. Четвертое место пока у «Справедливой России» (3,79%), пятое — у «Коммунистов России», партия набирает 3,59% голосов. На последних двух местах находятся партия «Родина» (2,25%) и «Партия Роста» (1,02%).