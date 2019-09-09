08 сентября 2019

Совместный клип Тимати и Гуфа за сутки набрал рекордное число дизлайков

© Служба новостей «URA.RU»
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Тимати и Гуф сами появляются в клипе только один разФото: скриншот клипа, YouTube

Оригинальное поздравление российской столице, выпущенное в виде клипа российскими рэперами Тимуром Юнусовым (Тимати) и Алексеем Долматовым (Гуф) не понравилось поклонникам. Ролик на песню «Москва», опубликованный в YouTube, только за сутки набрал более полумиллиона дизлайков.

Примечательно, что сами исполнители появляются только в самом начале клипа, а далее весь звуковой ряд сопровождается видами российской столицы. В песне звучат такие строки, как «Город, что не проводит гей-парады», «Хлопну бургер за здоровье Собянина» и «Не хожу на митинги и не втираю дичь».

На момент публикации из более, чем 1,7 млн просмотров положительно оценили произведение рэперов лишь 46 тысяч зрителей. Еще почти 600 тысяч пользователей критически подошли к записи.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
+
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