Зюганов заявил об укреплении позиций коммунистов

По словам Геннадия Зюганова, КПРФ будет иметь фракции во всех региональных парламентах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По итогам состоявших в России выборов 8 сентября Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) укрепила свои позиции. Об этом заявил журналистам лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов.

«Мы теперь будем везде иметь свои фракции во всех парламентах страны, и одновременно серьезно прибавим на выборах по одномандатным округам, включая и обе столицы — Москву и Питер», — приводит ТАСС слова Зюганова. По словам лидера КПРФ, несмотря на то, что подсчет голосов еще продолжается, у же сейчас видны перспективы «хорошие перспективы».

Партийный лидер отметил уверенную победу мэра Новосибирска Анатолия Локтя, а также успешные муниципальные выборы на Дальнем Востоке. Зюганов выразил надежду, что коммунисты укрепят свои позиции по итогам голосования в Центральной России и в ряде республик, среди которых особо отметил Крым, так как это «принципиально важно».

Ранее итоги дня голосования подвел лидер «Единой России» Дмитрий Медведев. По его словам, выборы показали, что партия «сохраняет лидерские качества и остается ведущей политической силой» в нашей стране.

Выборы разных уровней прошли 8 сентября во всех 85 регионах России. Выборы в региональный парламент состоялись в 13 субъектах. В 16 регионах прямым голосованием выбирали губернаторов. Кроме того, в Новгородской, Свердловской и Орловской областях, а также в Хабаровском крае прошли довыборы депутатов Госдумы.