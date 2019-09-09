Беглов в четыре раза опережает конкурентов на выборах главы Петербурга

Кандидатуру Александра Беглова одобрил Владимир Путин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Врио главы Петербурга Александр Беглов набирает 64,6% голосов по итогам обработки 88,3% голосов. Об этом 9 сентября сообщил Центризбирком.

«Беглов Александр — 64,6%, Амосов Михаил — 15,8%, Тихонова Надежда — 16,8%», — говорится на официальном сайте ЦИК. За врио губернатора проголосовали 645,6 тысячи человек. С огромным отставанием следуют Тихонова (168,7 тысячи) и Амосов (158,6 тысячи).

В случае избрания Беглов возглавит Петербург на пять лет. Предыдущий губернатор Георгий Полтавченко был освобожден от занимаемой должности в октябре прошлого года, напоминает «Национальная служба новостей».