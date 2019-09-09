Беглов в четыре раза опережает конкурентов на выборах главы Петербурга

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, парад, офицеры, путин владимир, беглов александр, день вмф, военные моряки
Кандидатуру Александра Беглова одобрил Владимир ПутинФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Врио главы Петербурга Александр Беглов набирает 64,6% голосов по итогам обработки 88,3% голосов. Об этом 9 сентября сообщил Центризбирком.

«Беглов Александр — 64,6%, Амосов Михаил — 15,8%, Тихонова Надежда — 16,8%», — говорится на официальном сайте ЦИК. За врио губернатора проголосовали 645,6 тысячи человек. С огромным отставанием следуют Тихонова (168,7 тысячи) и Амосов (158,6 тысячи).

В случае избрания Беглов возглавит Петербург на пять лет. Предыдущий губернатор Георгий Полтавченко был освобожден от занимаемой должности в октябре прошлого года, напоминает «Национальная служба новостей».

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...