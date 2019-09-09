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От аэропорта Магнитогорска отогнали медведя. ФОТО, ВИДЕО

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Открытая лицензия от 09.10.2017. Медведи, медведь, хищник, бурый медведь, дикий зверь
Медвежья семья подошла к воздушной гавани Магнитки (фото из архива)Фото: pixabay.com

В Магнитогорске с территории аэропорта выгнали молодого медведя. Видеоролик, на котором автомобиль преследует зверя, пока тот не покидает зону безопасности воздушной гавани, попал в интернет.

На кадрах медведь или, скорее, медвежонок бежит в траве по направлению к ограждениям. Авто следует параллельным курсом, оттесняя зверя к проезду, после чего тот скрывается в лесополосе.

В комментариях в ролику пользователи паблика «Черное& Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте» сообщают, что медведь убежал в сторону поселка Красная Башкирия и советуют местным жителям быть внимательней. К аэропорту медведи могли прийти в поисках пищи со стороны Башкортостана, где в лесах их довольно много. По словам очевидцев, еще одного зверя пришлось усыпить, чтобы переправить его в естественную среду обитания.

С близкого расстояния подошедших к аэропорту медведей благоразумного решили не фотографировать
Фото: Кирилл ДК, группа «Черное& Белое Магнитогорск» в «ВК»

Видео: Рустам Каримов, группа «Черное& Белое Магнитогорск», «ВКонтакте»

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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