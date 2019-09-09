Медвежья семья подошла к воздушной гавани Магнитки (фото из архива) Фото: pixabay.com

В Магнитогорске с территории аэропорта выгнали молодого медведя. Видеоролик, на котором автомобиль преследует зверя, пока тот не покидает зону безопасности воздушной гавани, попал в интернет.

На кадрах медведь или, скорее, медвежонок бежит в траве по направлению к ограждениям. Авто следует параллельным курсом, оттесняя зверя к проезду, после чего тот скрывается в лесополосе.

В комментариях в ролику пользователи паблика «Черное& Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте» сообщают, что медведь убежал в сторону поселка Красная Башкирия и советуют местным жителям быть внимательней. К аэропорту медведи могли прийти в поисках пищи со стороны Башкортостана, где в лесах их довольно много. По словам очевидцев, еще одного зверя пришлось усыпить, чтобы переправить его в естественную среду обитания.

С близкого расстояния подошедших к аэропорту медведей благоразумного решили не фотографировать Фото: Кирилл ДК, группа «Черное& Белое Магнитогорск» в «ВК»

Видео: Рустам Каримов, группа «Черное& Белое Магнитогорск», «ВКонтакте»