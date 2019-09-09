Астрономы приняли космические сигналы неизвестного происхождения

Китайские астрономы приняли сигнал неизвестного происхождения. Так называемые быстрые радиовсплески исходили от источника, находящегося на расстоянии трех миллиардов световых лет от Земли.
«Сигналы приняты на самом большом в мире сферическом радиотелескопе с 500-метровой апертурой (диаметр главного зеркала — прим. ред.) FAST, они тщательно проверены и обработаны», — передает издание «Синьхуа» со ссылкой на заявление сотрудников обсерваторий при Академии наук КНР.
Быстрые радиовсплески впервые были открыты в 2007 году. Они представляют из себя радиоимпульсы длительностью несколько миллисекунд. До сих пор у ученых нет обоснованного объяснения их природы. По некоторым версиям, сигналы в ряде случаев могут исходить при столкновении нейтронных звезд или вспышек сверхновых.