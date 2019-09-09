Астрономы приняли космические сигналы неизвестного происхождения

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Клипарт pixabay. deniskaradenis, поля, просторы, вид сверху, земли, владения, участки земли, луга
Источник находится в трех миллиардах световых лет от ЗемлиФото: deniskaradenis

Китайские астрономы приняли сигнал неизвестного происхождения. Так называемые быстрые радиовсплески исходили от источника, находящегося на расстоянии трех миллиардов световых лет от Земли.

«Сигналы приняты на самом большом в мире сферическом радиотелескопе с 500-метровой апертурой (диаметр главного зеркала — прим. ред.) FAST, они тщательно проверены и обработаны», — передает издание «Синьхуа» со ссылкой на заявление сотрудников обсерваторий при Академии наук КНР.

Быстрые радиовсплески впервые были открыты в 2007 году. Они представляют из себя радиоимпульсы длительностью несколько миллисекунд. До сих пор у ученых нет обоснованного объяснения их природы. По некоторым версиям, сигналы в ряде случаев могут исходить при столкновении нейтронных звезд или вспышек сверхновых.

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