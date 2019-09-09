Помощник Зеленского рассказал о тональности его переговоров с Путиным

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Ранее Владимир Зеленский помиловал 12 россиянФото: Официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Телефонные разговоры президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского об обмене пленными между странами проходили вежливо. Об этом рассказал помощник украинского лидера Андрей Ермак.

«Это был равный разговор двух президентов», — цитирует Ермака издание «Украинская правда». По словам помощника президента Украины, стороны придерживались изначального плана и не вносили коррективов в обменный список, уточняет сайт ТВЦ. Также Ермак сообщил, что голос никто из двух лидеров не повышал, и высказал мнение, что освобождения пленников не произошло бы без конструктивного диалога между Зеленским и Путиным.

Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября. Некоторые эксперты назвали освобождение россиян и украинцев позитивным шагом для двусторонних отношений, пишет телеканал 360.

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