Помощник Зеленского рассказал о тональности его переговоров с Путиным

Телефонные разговоры президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского об обмене пленными между странами проходили вежливо. Об этом рассказал помощник украинского лидера Андрей Ермак.
«Это был равный разговор двух президентов», — цитирует Ермака издание «Украинская правда». По словам помощника президента Украины, стороны придерживались изначального плана и не вносили коррективов в обменный список, уточняет
Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября. Некоторые эксперты назвали освобождение россиян и украинцев позитивным шагом для двусторонних отношений, пишет телеканал 360.