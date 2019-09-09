Челябинский губернатор сообщил, когда отправит правительство в отставку и назовет имя сенатора

Официальное вступление Алексея Текслера в должность губернатора Челябинской области состоится 20 сентября. После инаугурации назовут нового сенатора, правительство региона уйдет в отставку и будут подписаны новые контракты. Об этом Текслер заявил 9 сентября, после заседания облизбиркома, на котором были утверждены итоги выборов главы региона, передает корреспондент «URA.RU».
«Я рассчитываю на инаугурацию 20 сентября, — заявил прессе Текслер. — После этого начнется процедура подписания новых служебных контрактов. Изменения структуры правительства и отдельные кадровые решения будут, будут меняться и отдельные главы муниципалитетов. К некоторым главам есть вопросы». На заседании облизбиркома председатель комиссии Сергей Обертас поздравил с победой на выборах.
Текслеру также был задан вопрос, кого он делегирует в Совет Федерации. Он ответил, что вопрос будет решен после инаугурации. В сенаторскую тройку Текслера вошли депутат Госдумы Валерий Гартунг, председатель Заксобрания области Владимир Мякуш и омбусдмен Маргарита Павлова.
Ранее в Совфеде исполнительную власть региона представляла Ирина Гехт, два месяца назад занявшая должность первого вице-губернатора.
На выборах Текслер, работающий в статусе врио губернатора с 19 марта, набрал 69,31% голосов, кандидат от КПРФ Константин Нациевский — 12,02%, Виталий Пашин (ЛДПР) — 8, 84%, Сергей Смышляев («Родина») — 3,27%, Алексей Севастьянов («Гражданская сила») — 3,2%.