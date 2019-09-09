В главном онкоцентре России раскрыли зарплаты бегущих оттуда врачей

Врачи главного онкоцентра России никуда не уходят, рассказали в медучреждении Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Медицинский персонал главного онкоцентра России — Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина — получает такую же зарплату, как и всегда. Снижение стимулирующих выплат было только в июле, что привело к зарплатам менее 20 тысяч рублей для медсестер и менее 40 тысяч для некоторых врачей, заявили в пресс-службе онкоцентра.

«Было снижение стимулирующих выплат за июль. Сейчас уровень зарплат у всего персонала восстановлен», — приводит «Ридус» слова представителя медучреждения. В пресс-службе также уточнили, что никаких увольнений не будет. «Заявление об уходе никто не писал», — рассказали в онкоцентре.

Помимо этого, в учреждении опровергли информацию об ограничении работы волонтеров. «Единственное, в чем мы ограничиваем волонтеров, так это в проносе в клинику продуктов, запрещенных больным детям», — заявили в пресс-службе. Отмечается, что волонтеров призывают всегда носить бахилы на территории отделений.