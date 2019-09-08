Из главного онкоцентра России массово увольняются врачи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины. Челябинск, диагностика, врач, челябинск, онкоцентр, центр онкологии, онколог, доктор, медик, радиология, процедура
Сообщается, что увольнение онкологов связано со сменой руководства в институтеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из главного онкоцентра России — Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина — увольняются врачи. Замдиректора института детской онкологии и гематологии Максим Рыков заявил, что это связано с приходом нового директора подразделения — Светланы Варфоломеевой.

«[Она] создала в институте крайне напряженную обстановку, предложила многим сотрудникам уволиться по собственному желанию. Угрожала сокращением ставок и создала нервозную атмосферу», — приводит слова Рыкова издание Mash.

Он добавил, что коллектив детского института НМИЦ онкологи имени Блохина написали открытое обращение в Минздрав с просьбой к чиновникам «вмешаться в ситуацию». «Несколько человек уволились, другие не желают сдаваться», — добавил Рыков.

В разговоре с «URA.RU» Светлана Варфоломеева, комментируя обвинения в свой адрес, заявила, что «не знает», о чем говорит Рыков. «У нас врачи не увольняются», — коротко высказалась она.

Как писало «URA.RU», в августе несколько хирургов из горбольницы № 1 и Демидовской больницы Нижнего ТагилаСвердловской области написали заявления об увольнении. Врачи пожаловались на переработки и низкие зарплаты. После вмешательства Минздрава РФ и областных властей специалисты отозвали заявления.

Расскажите о новости друзьям
Здоровье Общество
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...