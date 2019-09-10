По словам Димы Билана, перед концертом он выпил, но не рассчитал свои силы Фото: Дима Билан, личная страница в Instagram

Российский певец Дима Билан принес извинения за испорченный концерт, на котором он выступал в Самаре в День города. Об этом сам исполнитель написал у себя на странице в Instagram.

«Прости меня, Самара!» — написал Билан в очередной публикации. «Я оплошал, я выступал в нетрезвом виде, встретив друзей перед концертом я выпил с ними коньяк и не рассчитал», — рассказал певец в прикрепленном видео.

Артист выразил искреннее сожаление о случившемся и пообещал провести в Самаре еще один концерт — открыты и совершенно бесплатный. По словам Билана, сейчас он договаривается с местными властями — певец хочет подарить городу детскую площадку и оказать помощь какой-то из местных клиник.

Билан пояснил, что хочет не просто выступить перед жителями города, но попросить прощения у каждого, кто придет на концерт. Подписчики, комментируя пост музыканта, оценили его способность признавать свои ошибки, искренность и честность.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в Самаре в минувшие выходные. Как сообщает телеканал 360, Билан должен был стать главным гостем праздника, посвященного Дню города, однако, как отмечали зрители, певец вел себя неадекватно: не попадал в фонограмму, показывал неприличные жесты, издавал странные звуки в микрофон. Это дало основания полагать, что звезда явно находилась под действием алкоголя или каких-то других веществ и начать собирать петиции с требованием извинений от артиста.