Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Армия и оружие

Иначе фронт развалится: в ВСУ сделали признание о насильственной мобилизации

Командующий Апостол: без применения насильственной мобилизации ВСУ не сможет
27 октября 2025 в 14:51
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Командир заявил, что ВСУ не сможет без насильственной мобилизации солдат

Командир заявил, что ВСУ не сможет без насильственной мобилизации солдат

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олег Апостол заявил о необходимости применения насильственной мобилизации для пополнения армии. Об этом свидетельствует видео с выступлением военного.

«Я считаю, что это правильно, я имею в виду „бусификацию“. Потому что по-другому мы не сможем», — приводит слова Апостола издание «Страна».

Он также отметил, что мобилизация осуществляется вынужденно из-за сложной ситуации на передовой. По словам командующего, добровольного притока новобранцев недостаточно, чтобы обеспечить необходимое численное преимущество вооруженных сил. Других способов решения кадровой проблемы в армии нет.

Продолжение после рекламы

На Украине уже длительное время действует военное положение и объявлена всеобщая мобилизация. Киев последовательно ужесточает требования к военнообязанным, что не раз становилось предметом общественных дебатов и вызвало общественный резонанс. В последние месяцы были усилены проверки на блокпостах, увеличилось количество рейдов по выявлению уклоняющихся от службы.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал