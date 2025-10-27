Иначе фронт развалится: в ВСУ сделали признание о насильственной мобилизации

Командир заявил, что ВСУ не сможет без насильственной мобилизации солдат Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олег Апостол заявил о необходимости применения насильственной мобилизации для пополнения армии. Об этом свидетельствует видео с выступлением военного.

«Я считаю, что это правильно, я имею в виду „бусификацию“. Потому что по-другому мы не сможем», — приводит слова Апостола издание «Страна».

Он также отметил, что мобилизация осуществляется вынужденно из-за сложной ситуации на передовой. По словам командующего, добровольного притока новобранцев недостаточно, чтобы обеспечить необходимое численное преимущество вооруженных сил. Других способов решения кадровой проблемы в армии нет.

