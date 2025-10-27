Иначе фронт развалится: в ВСУ сделали признание о насильственной мобилизации
Командир заявил, что ВСУ не сможет без насильственной мобилизации солдат
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олег Апостол заявил о необходимости применения насильственной мобилизации для пополнения армии. Об этом свидетельствует видео с выступлением военного.
«Я считаю, что это правильно, я имею в виду „бусификацию“. Потому что по-другому мы не сможем», — приводит слова Апостола издание «Страна».
Он также отметил, что мобилизация осуществляется вынужденно из-за сложной ситуации на передовой. По словам командующего, добровольного притока новобранцев недостаточно, чтобы обеспечить необходимое численное преимущество вооруженных сил. Других способов решения кадровой проблемы в армии нет.
На Украине уже длительное время действует военное положение и объявлена всеобщая мобилизация. Киев последовательно ужесточает требования к военнообязанным, что не раз становилось предметом общественных дебатов и вызвало общественный резонанс. В последние месяцы были усилены проверки на блокпостах, увеличилось количество рейдов по выявлению уклоняющихся от службы.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.