В Кремле раскрыли, что будет с отношениями США и России после анонса «Буревестника»
Россия остается открытой для налаживания отношений с США, заявил Песков
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Анонс российской крылатой ракеты «Буревестник» не должен повлиять или «напрячь» отношения между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Здесь нет ничего такого, что, может, и должно напрячь отношения между Москвой и Вашингтоном, тем более отношения эти находятся на минимальном уровне, и пока лишь наметились первые, скажем так, первые робкие усилия для того, чтобы вывести эти отношения из состояния такого прежнего оцепенения», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Также представитель Кремля отметил, что сам процесс осложняется действиями США в отношении России. Однако российская сторона остается открытой для налаживания отношений.
26 октября были завершены первые испытания ракеты «Буревестник». Во время их проведения ракета продержалась в воздухе 15 часов и пролетела 14 тысяч километров. Уникальной составляющей ракеты является ядерная энергетическая установка и низковысотный полет.
