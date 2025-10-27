В Кремле раскрыли, что будет с отношениями США и России после анонса «Буревестника»

«Здесь нет ничего такого, что, может, и должно напрячь отношения между Москвой и Вашингтоном, тем более отношения эти находятся на минимальном уровне, и пока лишь наметились первые, скажем так, первые робкие усилия для того, чтобы вывести эти отношения из состояния такого прежнего оцепенения», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.