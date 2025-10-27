Логотип РИА URA.RU
Общество

Коммерсант: суд Воронежа освободил из-под стражи лидера азербайджанской диаспоры

27 октября 2025 в 15:31
После освобождения, Юсуфов находится в Азербайджане, указано в материале

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Лидер азербайджанской диаспоры в Воронеже, Юсиф Халилов, был освобожден из-под стражи. Об этом сообщили люди из окружения бизнесмена. 

«Два собеседника в окружении бизнесмена и владельца Алексеевского рынка Юсифа Халилова подтвердили его освобождение из-под стражи в Воронеже», — указано в материале газеты «Коммерсант». Отмечается, что на данный момент он находится в Азербайджане.

Ранее суд в Воронеже арестовал Юсифа Халилова, руководителя азербайджанской диаспоры в области и одного из совладельцев крупнейшего городского рынка. Согласно информации, в марте текущего года Халилов передал врачу взятку в размере 300 тысяч рублей с целью освободить своего сына от прохождения военной службы. Часть денежных средств он передал через посредника, а 100 тысяч рублей перечислил непосредственно на банковскую карту. Об этом сообщала «Лента.ру».

