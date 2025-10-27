Логотип РИА URA.RU
Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» отправится в Германию

27 октября 2025 в 15:18
Апелляционный суд Болоньи вынес решение о выдаче Германии обвиняемого

Фото: Илья Московец © URA.RU

Суд итальянского города Болонья принял решение об экстрадиции гражданина Украины Сергея Кузнецова в Германию по обвинению в совершении терактов на газопроводах «Северный поток» в 2022 году. Об этом сообщает адвокат Кузнецова Никола Канестрини.

«Защита бывшего украинского офицера Сергея Кузнецова сообщает, что Апелляционный суд Болоньи сегодня вынес решение о его выдаче Германии во исполнение Европейского ордера на арест (EAW)...», — приводят слова адвоката РИА Новости. Он также объявил об обжаловании решения в Верховном кассационном суде.

В сообщении подчеркивается, что Канестрини указывает на возможные нарушения регламента судебного процесса со стороны Апелляционного суда: в частности, речь идет о недостаточной оценке доказательств и нарушениях права на защиту обвиняемого. Дополнительных комментариев о содержании материалов уголовного дела адвокат не предоставил.

Ранее Верховный суд Италии уже отменял предыдущий вердикт об экстрадиции Кузнецова по запросу Германии и направлял дело на новое рассмотрение, поскольку защита указывала на недостаток доказательств и процессуальные нарушения. Адвокат утверждал, что Германия информирована о военном характере подрыва «Северных потоков» и должна была раскрыть детали, а также отмечал возможное нарушение международного права в ходе разбирательства.

